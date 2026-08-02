«Локомотив» представил специальную игровую форму ко Дню железнодорожника

Московский «Локомотив» показал специальную игровую форму, разработанную ко Дню железнодорожника. Футболисты столичного клуба сыграют в ней во встрече 1-го тура группы D Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с ЦСКА. Матч пройдёт во вторник, 4 августа, на стадионе «РЖД Арена».

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

«В честь профессионального праздника ФК «Локомотив» Москва представляет специальный игровой комплект, созданный на основе визуального языка спецодежды работников железной дороги. Каждая деталь отсылает к профессии, благодаря которой движение не останавливается», — сообщает телеграм-канал «Локомотива».

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал одно очко.