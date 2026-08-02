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«Локомотив» представил специальную игровую форму ко Дню железнодорожника

«Локомотив» представил специальную игровую форму ко Дню железнодорожника
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Московский «Локомотив» показал специальную игровую форму, разработанную ко Дню железнодорожника. Футболисты столичного клуба сыграют в ней во встрече 1-го тура группы D Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с ЦСКА. Матч пройдёт во вторник, 4 августа, на стадионе «РЖД Арена».

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

«В честь профессионального праздника ФК «Локомотив» Москва представляет специальный игровой комплект, созданный на основе визуального языка спецодежды работников железной дороги. Каждая деталь отсылает к профессии, благодаря которой движение не останавливается», — сообщает телеграм-канал «Локомотива».

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал одно очко.

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