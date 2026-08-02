«Нижний Новгород» забил три безответных гола «Шиннику» в 4-м туре Первой лиги

Завершён матч 4-го тура Лиги Pari, в котором играли «Нижний Новгород» и ярославский «Шинник». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала нижегородская команда. Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Антон Сидорин из Москвы.

Глеб Шильников открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел нижегородскую команду вперёд. Артём Соколов на 58-й минуте удвоил преимущество нижегородцев, а на 63-й минуте Николай Калинский забил третий мяч хозяев.

После этой игры «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Шинник» с пятью очками находится на 12-м месте.