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Нижний Новгород — Шинник, результат матча 2 августа, счет 3:0, 4-й тур Первой лиги 2026/2027

«Нижний Новгород» забил три безответных гола «Шиннику» в 4-м туре Первой лиги
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Завершён матч 4-го тура Лиги Pari, в котором играли «Нижний Новгород» и ярославский «Шинник». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала нижегородская команда. Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступил Антон Сидорин из Москвы.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Шильников – 9'     2:0 Соколов – 58'     3:0 Калинский – 63'    

Глеб Шильников открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел нижегородскую команду вперёд. Артём Соколов на 58-й минуте удвоил преимущество нижегородцев, а на 63-й минуте Николай Калинский забил третий мяч хозяев.

После этой игры «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Шинник» с пятью очками находится на 12-м месте.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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