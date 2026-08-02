«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на четвёртой строчке.