Фото: Кривцов отпраздновал забитый гол в матче «Краснодар» — «Факел» с майкой «Никита Дуэ»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отпраздновал забитый гол в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «быки» встречаются с воронежским «Факелом», с майкой, на которой написано «Никита Дуэ». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев из Троицка. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Краснодара».

Полузащитник удвоил преимущество хозяев на 27-й минуте.

В телеграм-канале «Краснодара» отреагировали на такое празднование фразой: «Никита, ты круче так-то».

Фото: ФК «Краснодар»

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).