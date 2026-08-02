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Фото: Кривцов отпраздновал забитый гол в матче «Краснодар» — «Факел» с майкой «Никита Дуэ»

Фото: Кривцов отпраздновал забитый гол в матче «Краснодар» — «Факел» с майкой «Никита Дуэ»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отпраздновал забитый гол в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «быки» встречаются с воронежским «Факелом», с майкой, на которой написано «Никита Дуэ». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев из Троицка. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Краснодара».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

Полузащитник удвоил преимущество хозяев на 27-й минуте.

В телеграм-канале «Краснодара» отреагировали на такое празднование фразой: «Никита, ты круче так-то».

Фото: ФК «Краснодар»

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

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