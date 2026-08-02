Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 2 августа

В воскресенье, 2 августа, состоялись четыре матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 2 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Урал» — 0:3;

«Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва — 1:0;

«Волга» Ульяновск — «Челябинск» — 0:2;

«Нижний Новгород» — «Шинник» — 3:0.

На данный момент «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, на второй строчке с восемью очками располагается костромской «Спартак». В зоне переходных матчей находятся «Урал» и «Торпедо» (по семь очков).

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.