«Азы вспомнил». Сафонов рассказал о трудностях подготовки к сезону-2026/2027

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о трудностях подготовки к сезону-2026/2027.

«Закончилась первая неделя этого сезона.

Длинный отпуск, безусловно, даёт возможность отдохнуть и переключиться от футбола. Это очень важно после длинного сезона, когда накапливается усталость. Но, с другой стороны, за два месяца происходит серьёзная потеря формы. Поэтому логично, что после такого перерыва необходима полноценная предсезонная подготовка.

Так вот, первая неделя подготовки уже позади. Она была направлена на возвращение физических кондиций и работу над техническими моментами. Нужно снова адаптироваться к ритму ежедневных тренировок и заложить базу для следующего этапа подготовки.

Для меня эта неделя прошла на эмоциональных качелях. Из-за усталости, тяжёлых тренировок и возвращения в режим меня постоянно бросало от сонливости и полного отсутствия сил к бодрости и свежести. Даже когда с утра казалось, что состояние близко к идеальному, как только доходило до дела, выяснялось, что это была иллюзия.

В общем, в режим вошёл. Азы вспомнил, так что дальше набираем форму уже через матчи. 5-го числа — «Мальорка», а 8-го- «Манчестер Юнайтед». Интересные товарищеские игры, которые идеально подходят, чтобы подготовиться к первому официальному матчу 12-го числа», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне 27‑летний Сафонов провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.