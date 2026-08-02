«ПСЖ» объявил о возвращении форварда Коло Муани в «Ювентус»

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о возвращении нападающего Рандаля Коло Муани в «Ювентус».

Рандаль Коло Муани перешёл в «ПСЖ» из «Айнтрахта» в 2023 году. Тогда, по данным СМИ, французский клуб заплатил за него € 95 млн. Минувший сезон 27-летний игрок провёл на правах аренды в английском «Тоттенхэме». В общей сложности футболист принял участие в 54 матчах за парижан во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

За туринцев Коло Муани играл с января по июль 2025 года в рамках аренды, провёл 22 матча, забил 10 мячей и отдал три ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.