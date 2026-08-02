«Сыграли достаточно надёжно». Тренер «Зенита» Семак — о победе над «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

«Хорошая игра получилась сегодня в нашем исполнении. Хорошо вошли в игру, забили хороший мяч, были ещё моменты для того, чтобы увеличить преимущество. Во втором тайме, после второго забитого мяча, конечно, игра немножко подуспокоилась для нас с точки зрения того напряжения, которое было. «Оренбург» — команда, которая традиционно хорошо играет дома. Синтетика, много движения, борьбы, единоборств, много стычек, иногда даже грубых каких-то моментов.

Я рад, что мы смогли выдержать, сыграли сегодня «на ноль» и смогли забить ещё. Были у нас ещё моменты, неплохие выходы, но немножко не хватило, наверное, хладнокровия в каком-то случае, в каком-то — свежести для того, чтобы использовать те моменты, которые у нас появились. Потому что «Оренбургу» нужно было отыгрываться, они шли вперёд большими силами, много было навесов, фланговых передач, стандартов. Это те сильные качества «Оренбурга», которые соперник сегодня старался использовать. Стандарт опасный получился у наших ворот. В остальном сыграли достаточно надёжно, на мой взгляд», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.