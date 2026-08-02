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Глушенков из «Зенита» объяснил свою высокую результативность в матчах с «Оренбургом»

Глушенков из «Зенита» объяснил свою высокую результативность в матчах с «Оренбургом»
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Форвард «Зенита» Максим Глушенков после матча 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) объяснил свою высокую результативность во встречах с оренбургской командой. В этой игре нападающий оформил хет‑трик.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— Не можем не спросить. 13 голов и пять результативных передач в 11 матчах против «Оренбурга». Это что-то личное или просто удобно играть?
— Я заметил эту статистику, но ничего личного. Просто так получается почему-то здесь, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа). В этот же день «Зенит» проведёт матч с «Родиной».

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