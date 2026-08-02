«Краснодар» — «Факел»: Кривцов оформил дубль на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев из Троицка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Краснодара».

Никита Кривцов оформил дубль на 59-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник «Краснодара» Жубал на четвёртой минуте. Полузащитник Никита Кривцов удвоил преимущество хозяев на 27-й минуте. Форвард гостей Аксель Гнапи не забил пенальти, назначенный после просмотра VAR, на 51-й минуте за удар локтем игрока «Факела» в штрафной площади «Краснодара».

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).