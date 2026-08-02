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Тренер «Зенита» Семак не стал оценивать эпизод с фолом на Барриосе в матче с «Оренбургом»

Тренер «Зенита» Семак не стал оценивать эпизод с фолом на Барриосе в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал комментировать эпизод, произошедший на 41-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0), в котором нападающий оренбуржцев Руслан Куль сфолил на полузащитнике сине-бело-голубых Вильмаре Барриосе.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— В первом тайме был момент, который по телевидению несколько раз прокрутили — фол на Барриосе. Не ёкнуло ли у вас сердце? И не стоило ли, может быть, более тщательно проверить эпизод при помощи VAR?
— Не хочется ничего про судейство комментировать. Без комментариев судейство оставим, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

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