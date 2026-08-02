Тренер «Зенита» Семак не стал оценивать эпизод с фолом на Барриосе в матче с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал комментировать эпизод, произошедший на 41-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0), в котором нападающий оренбуржцев Руслан Куль сфолил на полузащитнике сине-бело-голубых Вильмаре Барриосе.

— В первом тайме был момент, который по телевидению несколько раз прокрутили — фол на Барриосе. Не ёкнуло ли у вас сердце? И не стоило ли, может быть, более тщательно проверить эпизод при помощи VAR?

— Не хочется ничего про судейство комментировать. Без комментариев судейство оставим, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.