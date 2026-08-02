Агкацев отбил первый пенальти в сезоне РПЛ-2026/2027

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отбил первый пенальти в сезоне РПЛ-2026/2027. Это случилось в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» встречаются с воронежским «Факел». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев из Троицка. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Краснодара».

Агкацев отразил пенальти от форварда гостей Акселя Гнапи, назначенный после просмотра VAR, на 51-й минуте за удар локтем игрока «Факела» в штрафной площади «Краснодара».

Фото: Кадр из трансляции

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).