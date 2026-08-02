Тренер «Зенита» Семак ответил, почему заменил Вегу и Нино в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил заменить защитников Романа Вегу и Нино в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0).

— Если можно, прокомментируйте замены Веги на Дугласа Сантоса и Нино на Андраде. Одного ли это поля ягоды или в чём были причины?

— Нино получил небольшое повреждение, по крайней мере, почувствовал дискомфорт. Посмотрим, насколько дело серьёзное. Поэтому замена Нино вынужденная. По Роману: у него была жёлтая карточка, и, естественно, игра такая была… Достаточно нервная. Любая неосторожность могла привести ко второму предупреждению. У нас есть Дуглас, которому тоже нужно набирать кондиции. Мы решили в этом случае просто не рисковать и заменили Романа, хотя по игре он смотрелся хорошо, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.