15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев отбил 8 из 12 пенальти в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Агкацев отбил 8 из 12 пенальти в РПЛ
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от форварда воронежского «Факела» Акселя Гнапи в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты, счёт 3:0 в пользу «быков». Таким образом, вратарь чёрно-зелёных отбил 8 из 12 пенальти в РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

Во всех турнирах у Станислава Агкацева 12 отражённых и 15 пропущенных ударов с 11-метровой отметки. Голкипер дебютировал за «Краснодар» в 2021 году. За это время он провёл 98 матчей во всех турнирах за клуб.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

Материалы по теме
«Спартак» закрывает тур РПЛ в Грозном! Команда пытается догнать лидеров. LIVE
Live
«Спартак» закрывает тур РПЛ в Грозном! Команда пытается догнать лидеров. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android