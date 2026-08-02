Вратарь «Краснодара» Агкацев отбил 8 из 12 пенальти в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от форварда воронежского «Факела» Акселя Гнапи в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты, счёт 3:0 в пользу «быков». Таким образом, вратарь чёрно-зелёных отбил 8 из 12 пенальти в РПЛ.

Во всех турнирах у Станислава Агкацева 12 отражённых и 15 пропущенных ударов с 11-метровой отметки. Голкипер дебютировал за «Краснодар» в 2021 году. За это время он провёл 98 матчей во всех турнирах за клуб.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).