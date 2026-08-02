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Краснодар — Факел: результат матча 2 августа 2026, счет 3:2, 2-й тур РПЛ сезона-2026/2027

«Краснодар» победил «Факел» в матче РПЛ, у Кривцова — дубль, Агкацев отбил пенальти
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

Первый мяч в матче забил защитник «Краснодара» Жубал на четвёртой минуте. Полузащитник Никита Кривцов удвоил преимущество хозяев на 27-й минуте. Форвард гостей Аксель Гнапи не забил пенальти, назначенный после просмотра VAR, на 51-й минуте за удар локтем игрока «Факела» в штрафной площади «Краснодара». 11-метровый отразил голкипер Станислав Агкацев. На 59-й минуте Никита Кривцов оформил дубль. Нападающий гостей Максим Турищев сократил разрыв в счёте на 85-й минуте, а через две минуты форвард «Факела» Белайди Пуси установил окончательный счёт — 2:3.

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» без набранных очков располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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