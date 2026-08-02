Нападающий Рандаль Коло Муани вернулся в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду из «Пари Сен-Жермен» нападающего Рандаля Коло Муани.

Стоимость трансфера составила € 38 млн, эта сумма будет выплачена на протяжении четырёх финансовых лет, сделка предусматривает и бонусные выплаты величиной до € 12 млн. Обозначены и дополнительные выплаты в размере € 3,2 млн. Футболист подписал с «бьянконери» трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Коло Муани уже играл за туринцев с января по июль 2025 года в рамках аренды, провёл 22 матча, забил 10 мячей и отдал три ассиста.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А.