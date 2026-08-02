Тренер «Ахмата» Черчесов высказался перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

«Первых домашних игр у нас уже было достаточно. Ждём зрителя на трибуне и ожидаем достойного матча.

«Спартак» с прошлого сезона стал более стабилен. У них командная скорость. Неслучайно эта команда выиграла Кубок России. У «Спартака» всё в пакете: есть индивидуальные качества и игра.

Удивляться касательно схемы нечему. Ибишев у нас и опорника может играть. Что касается отсутствия Садулаева, есть конкретный матч, состояние отдельного игрока и тактика команды. В сегодняшнем матче нам нужно сыграть достойно и одержать победу», — приводит слова Черчесова телеграм-канал «Ахмата».