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Тренер «Ахмата» Черчесов высказался перед матчем со «Спартаком»

Тренер «Ахмата» Черчесов высказался перед матчем со «Спартаком»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первых домашних игр у нас уже было достаточно. Ждём зрителя на трибуне и ожидаем достойного матча.

«Спартак» с прошлого сезона стал более стабилен. У них командная скорость. Неслучайно эта команда выиграла Кубок России. У «Спартака» всё в пакете: есть индивидуальные качества и игра.

Удивляться касательно схемы нечему. Ибишев у нас и опорника может играть. Что касается отсутствия Садулаева, есть конкретный матч, состояние отдельного игрока и тактика команды. В сегодняшнем матче нам нужно сыграть достойно и одержать победу», — приводит слова Черчесова телеграм-канал «Ахмата».

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