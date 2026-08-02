Максим Глушенков обошёл Халка по числу хет-триков за «Зенит» в РПЛ в XXI веке

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) и вышел на второе место по числу хет-триков за сине-бело-голубых в РПЛ в XXI веке (3). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Глушенков делит вторую строчку по количеству хет-триков за «Зенит» в РПЛ в XXI веке с Андреем Аршавиным, Сердаром Азмуном и Хосе Саломоном Рондоном, обогнав Халка (2). Первое место по этому показателю делят Александр Кержаков и Артём Дзюба (по четыре).

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.