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Максим Глушенков обошёл Халка по числу хет-триков за «Зенит» в РПЛ в XXI веке

Максим Глушенков обошёл Халка по числу хет-триков за «Зенит» в РПЛ в XXI веке
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0) и вышел на второе место по числу хет-триков за сине-бело-голубых в РПЛ в XXI веке (3). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

Глушенков делит вторую строчку по количеству хет-триков за «Зенит» в РПЛ в XXI веке с Андреем Аршавиным, Сердаром Азмуном и Хосе Саломоном Рондоном, обогнав Халка (2). Первое место по этому показателю делят Александр Кержаков и Артём Дзюба (по четыре).

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.

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