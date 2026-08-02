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Полузащитник «Зенита» Джон Джон: очень рад, что смог помочь команде голевой передачей

Полузащитник «Зенита» Джон Джон: очень рад, что смог помочь команде голевой передачей
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Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0). Футболист в этой игре отметился голевой передачей, хет-трик оформил Максим Глушенков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— Джон Джон, с победой вас, с голевой передачей. Давайте с голевой передачи и начнём, с этого стандарта.
— Очень рад, что смог помочь команде очередной голевой передачей, но не это главное. Главное, что победила команда и что мы показали на поле, что главный тренер и весь тренерский штаб говорили нам выполнять, показывали, что нужно делать в течение предыдущей недели.

— Сегодня, наверное, грех было не покатить на Максима Глушенкова? Его день…
— Отличную игру провёл Максим. Действительно, очень рад за его хет-трик и его результативность. Но всё-таки основные поздравления я направляю в адрес всей команды, потому что без всей команды не было бы ни моей передачи, ни этих трёх мячей Максима. Мы сегодня отлично поработали и очень довольны этим результатом.

— Вы выходите теперь в стартовом составе. Можно ли сказать, что теперь адаптация точно позади?
— Я чувствую себя очень счастливым. Надеюсь, что продолжу получать игровое время для того, чтобы приносить ещё больше пользы и добиваться большего вместе с «Зенитом». Уверен, что это начало чего-то большого и очень хорошего для меня и для клуба в целом, — приводит слова Джона Джона официальный сайт клуба с берегов Невы.

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