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Карседо высказался перед матчем «Ахмат» — «Спартак» и объяснил отсутствие Жедсона в старте

Карседо высказался перед матчем «Ахмат» — «Спартак» и объяснил отсутствие Жедсона в старте
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и объяснил отсутствие полузащитника Жедсона Фернандеша в стартовом составе. Встреча пройдёт сегодня, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'    

— «Ахмат» провёл один официальный матч, а «Спартак» — два. Насколько это влияет?
— Не думаю, что это имеет большое значение. «Ахмат» играет дома, нас ждёт тяжёлый матч. Понимаем сильные стороны соперника. Грозненцы могут действовать достаточно агрессивно, могут воспользоваться контратаками.

— Почему Жедсон остался в запасе?
— Он не мог полноценно тренироваться на протяжении всей подготовки. Приняли решение его немного приберечь. Он будет готов ко второму тайму, но не готов выйти в старте, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

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