Карседо высказался перед матчем «Ахмат» — «Спартак» и объяснил отсутствие Жедсона в старте

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и объяснил отсутствие полузащитника Жедсона Фернандеша в стартовом составе. Встреча пройдёт сегодня, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

— «Ахмат» провёл один официальный матч, а «Спартак» — два. Насколько это влияет?

— Не думаю, что это имеет большое значение. «Ахмат» играет дома, нас ждёт тяжёлый матч. Понимаем сильные стороны соперника. Грозненцы могут действовать достаточно агрессивно, могут воспользоваться контратаками.

— Почему Жедсон остался в запасе?

— Он не мог полноценно тренироваться на протяжении всей подготовки. Приняли решение его немного приберечь. Он будет готов ко второму тайму, но не готов выйти в старте, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».