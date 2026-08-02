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Видео: курьёзная ошибка Ву, которая стоила «Спартаку» пенальти в матче с «Ахматом»

Видео: курьёзная ошибка Ву, которая стоила «Спартаку» пенальти в матче с «Ахматом»
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Защитник московского «Спартак» Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». За это в ворота Максименко был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео курьёзной ошибки Кристоферу Ву (с 10-й секунды).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.

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