Видео: курьёзная ошибка Ву, которая стоила «Спартаку» пенальти в матче с «Ахматом»

Защитник московского «Спартак» Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». За это в ворота Максименко был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео курьёзной ошибки Кристоферу Ву (с 10-й секунды).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.