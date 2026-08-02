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«Челси» объявил о переходе в клуб полузащитника Валентина Барко

«Челси» объявил о переходе в клуб полузащитника Валентина Барко
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Футбольный клуб «Челси» на официальном сайте сообщил о переходе в команду полузащитника сборной Аргентины Валентина Барко из «Страсбурга».

Футболист подписал с лондонским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2033 года. Игрок присоединится к «синим» позднее и примет участие в предсезонной подготовке команды.

Ранее Барко уже играл в Англии за «Брайтон энд Хоув Альбион», из которого и перешёл в «Страсбург» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 Барко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил три гола и оформил девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в € 40 млн.

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