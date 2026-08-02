Генич отреагировал на гол, забитый с пенальти в ворота «Спартака», в матче с «Ахматом»

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на гол, забитый с пенальти в ворота «Спартака», в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу грозненского клуба. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов.

«Ву?! Мяч вроде не катился», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Защитник московского «Спартак» Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру. Пенальти реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура на пятой минуте.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.