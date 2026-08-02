В телеграм-канале «Спартака» отреагировали на эпизод с ошибкой Ву в матче с «Ахматом»

В телеграм-канале «Спартака» отреагировали на эпизод с ошибкой защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу грозненского клуба. Защитник взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Спартака».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.