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В телеграм-канале «Спартака» отреагировали на эпизод с ошибкой Ву в матче с «Ахматом»

В телеграм-канале «Спартака» отреагировали на эпизод с ошибкой Ву в матче с «Ахматом»
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В телеграм-канале «Спартака» отреагировали на эпизод с ошибкой защитника красно-белых Кристофера Ву в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу грозненского клуба. Защитник взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'    

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Спартака».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.

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