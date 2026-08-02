АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

Завершился матч за Суперкубок Нидерландов 2026 года, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «АЗ Алкмар». Игра проходила на стадионе «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды). В качестве главного арбитра выступил Сердар Гёзюбююк. Победу в матче со счётом 4:0 праздновала команда из Алкмара.

В начале встречи на девятой минуте полузащитник ПСВ Йоей Верман получил красную карточку и был удалён с поля. На 25-й минуте нападающий АЗ Мекс Мердинк открыл счёт. Во втором тайме на 51-й минуте хавбек Уэсли Патати увеличил преимущество команды из Алкмара. На 59-й минуте защитник Элайджа Дейкстра сделал счёт разгромным. На 66-й минуте полузащитник Ро-Зангело Дал реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 4:0 в пользу АЗ.

В минувшем сезоне ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов. АЗ стал победителем национального Кубка.