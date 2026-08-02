Матч с «Зенитом» стал рекордным по посещаемости для стадиона «Газовик» в Оренбурге

Матч «Оренбурга» с «Зенитом» (0:3) во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги посетили 8249 болельщиков — это самый посещаемый матч в истории стадиона «Газовик», сообщает официальный телеграм-канал оренбуржцев.

Стоит отметить, что общая вместимость стадиона «Газовик» составляет 10 046 мест.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с казанским «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с московской «Родиной» (9 августа).