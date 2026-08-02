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Матч с «Зенитом» стал рекордным по посещаемости для стадиона «Газовик» в Оренбурге

Матч с «Зенитом» стал рекордным по посещаемости для стадиона «Газовик» в Оренбурге
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Матч «Оренбурга» с «Зенитом» (0:3) во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги посетили 8249 болельщиков — это самый посещаемый матч в истории стадиона «Газовик», сообщает официальный телеграм-канал оренбуржцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

Стоит отметить, что общая вместимость стадиона «Газовик» составляет 10 046 мест.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с казанским «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с московской «Родиной» (9 августа).

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