Арбитр Федотов высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу грозненского клуба. Защитник Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали пас, и дотронулся до мяча рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Учитывая рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.