«Ахмат» — «Спартак»: Эгаш Касинтура удалён после вмешательства VAR на 76-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник хозяев поля Эгаш Касинтура удалён после вмешательства VAR на 76-й минуте. Ранее Касинтура открыл счёт на пятой минуте, реализовав пенальти. На 39-й минуте защитник красно-белых Кристофер Ву сравнял счёт.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.