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Ахмат — Спартак: Эгаш Касинтура удалён после вмешательства VAR на 76-й минуте в матче 2-го тура РПЛ 2026/2027

«Ахмат» — «Спартак»: Эгаш Касинтура удалён после вмешательства VAR на 76-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

Полузащитник хозяев поля Эгаш Касинтура удалён после вмешательства VAR на 76-й минуте. Ранее Касинтура открыл счёт на пятой минуте, реализовав пенальти. На 39-й минуте защитник красно-белых Кристофер Ву сравнял счёт.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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