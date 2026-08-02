Российский специалист Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа», выступающего в китайской Суперлиге. Он объявил об уходе в отставку на пресс-конференции после третьего подряд поражения команды в чемпионате. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети Weibo.

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.

Ранее на протяжении карьеры Леонид Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе», «Рубине» и других командах. С московскими армейцами специалист трижды стал чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.