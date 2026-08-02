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Игрок «Краснодара» Батчи: сейв Агкацева с пенальти — важнейший момент матча с «Факелом»

Игрок «Краснодара» Батчи: сейв Агкацева с пенальти — важнейший момент матча с «Факелом»
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Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2), отметив важность отбитого пенальти от голкипера своей команды Станислава Агкацева.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«Мы хорошо начали игру, забили в первом тайме два гола, потом были ещё возможности. Во втором тайме соперник был немного лучше нас, но всё равно мы могли забивать несколько. А в конце мы расслабились и у соперника появились шансы.

Спасение Стаса с пенальти — важнейший момент в игре. Игра бы могла сложиться по-другому. В очередной раз он показал, почему стал лучшим вратарём в прошлом сезоне», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Станислав Агкацев отразил пенальти от форварда воронежского «Факела» Акселя Гнапи.

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