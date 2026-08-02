Игрок «Краснодара» Батчи: сейв Агкацева с пенальти — важнейший момент матча с «Факелом»

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2), отметив важность отбитого пенальти от голкипера своей команды Станислава Агкацева.
«Мы хорошо начали игру, забили в первом тайме два гола, потом были ещё возможности. Во втором тайме соперник был немного лучше нас, но всё равно мы могли забивать несколько. А в конце мы расслабились и у соперника появились шансы.
Спасение Стаса с пенальти — важнейший момент в игре. Игра бы могла сложиться по-другому. В очередной раз он показал, почему стал лучшим вратарём в прошлом сезоне», — передаёт слова Батчи корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Станислав Агкацев отразил пенальти от форварда воронежского «Факела» Акселя Гнапи.
- 2 августа 2026
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