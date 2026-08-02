Леонид Слуцкий объяснил свой уход с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своём уходе с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа», выступающего в китайской Суперлиге.

«Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков «Шэньхуа», моих игроков, тренерский штаб, а также руководителей всех уровней. Я также надеюсь, что «Шанхай Шэньхуа» сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в национальном Кубке в этом году.

Время, проведённое в «Шэньхуа», стало незабываемым периодом в моей жизни. Я отдавал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти. В заключение я искренне желаю «Шэньхуа» всего наилучшего в будущем!» — приводит слова Слуцкого официальная страница «Шанхай Шэньхуа» в соцсети Weibo.

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Увольнение тренера произошло на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.