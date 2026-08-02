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Нападающий «Факела» Турищев: отыграть два мяча у «Краснодара» — дорогого стоит

Нападающий «Факела» Турищев: отыграть два мяча у «Краснодара» — дорогого стоит
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Нападающий «Факела» Максим Турищев высказался после поражения своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ от «Краснодара» (2:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«После первого тайма мы собрали волю в кулак, добавили намного больше концентрации, чем в первом тайме, показали, на что мы способны. А мне важно забивать любой команде. Этот гол придал уверенности, но после второго нам не хватило немного наглости.

Проигрывать нужно уметь, мы отыграли два мяча, это дорогого стоит. Команда набирает уверенность, это будет видно и в следующих матчах», — передаёт слова Турищева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» без набранных очков располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

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