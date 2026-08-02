Игрок «Краснодара» Оздоев: надо отдать должное «Факелу», а мы просто расслабились в конце

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2). «Быки» вели в счёте в три мяча до 85-й минуты.

«В конце с «Факелом» мы просто расслабились, игра была сделана, так бывает. Пропустили нелепые голы, но надо отдать должное «Факелу». Что касается меня, думаю, в ближайшее время буду готов на 100%.

Если говорить о «Краснодаре» после ухода Сперцяна, то команда не зависела от одного игрока, клуб всегда боролся за высокие места. Надо отдать должное тому, что «Краснодар» — единственный клуб за восемь лет, который стал чемпионом, кроме «Зенита». Это о многом говорит. Сейчас всё в наших руках», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» без набранных очков располагается на 14-й строчке.