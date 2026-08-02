«Первый раз такой пенальти видел». Ву — об ошибке на первых минутах матча с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался об эпизоде с ошибкой в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Счёт в матче – 1:1. Защитник взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

— Мы начали игру достаточно плохо, пенальти на первой минуте. Честно говоря, первый раз в жизни такой пенальти видел, но мы учимся каждый день. Во втором тайме надо ещё прибавить, чтобы добиться победы, несмотря на все странные решения рефери.

— Технически это было по вашей вине, но насколько психологически важно было именно вам счёт сравнять.

— Когда мы совершаем ошибку, важно эту ошибку потом исправить и биться до конца, несмотря ни на что, — сказал Ву в эфире «Матч ТВ».