Игрок «Факела» Сутормин прокомментировал поражение от «Краснодара»
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Нападающий «Факела» Алексей Сутормин высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром» (2:3). Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5' 2:0 Кривцов – 28' 3:0 Кривцов – 59' 3:1 Турищев – 85' 3:2 Сутормин – 88'
«Обидно, что проиграли. Когда счёт стал 2:3, у нас были подходы, могли увезти очко, но не получилось. Надо разобраться и понять, что нам по силам играть даже с таким соперником, как «Краснодар». Можно сказать, что они бросили играть, но мы отыграли два мяча. Надо обратить на это внимание и двигаться в этом направлении», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
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