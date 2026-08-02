Игрок «Факела» Сутормин прокомментировал поражение от «Краснодара»

Нападающий «Факела» Алексей Сутормин высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром» (2:3). Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Станислав Матвеев из Троицка.

«Обидно, что проиграли. Когда счёт стал 2:3, у нас были подходы, могли увезти очко, но не получилось. Надо разобраться и понять, что нам по силам играть даже с таким соперником, как «Краснодар». Можно сказать, что они бросили играть, но мы отыграли два мяча. Надо обратить на это внимание и двигаться в этом направлении», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.