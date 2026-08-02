Ловчев отреагировал на пенальти в начале матча «Ахмат» — «Спартак» и назвал виновного

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на пенальти в начале матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встречается с красно-белыми. Счёт в матче – 1:1. Защитник «Спартака» Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

— Я столько видел несуразиц в футболе. Но эти ребята с детства занимаются футболом. И игрок должен знать эти правила. Зачем это всё делается?

— Такие пенальти ставить на второй минуте как‑то странно?

— Причём тут минута игры? Есть правила. Футболисты должны их знать. А так получается, что Ву приехал и ничего не знает.

— Кто виноват?

— Виноваты оба. Вообще не хватай мяч руками в своей штрафной. Это закон. Вот и вся история, — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».