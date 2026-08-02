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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 2 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 2 августа
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В воскресенье, 2 августа, состоялись три матча в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 2 августа:

«Оренбург» — «Зенит» — 0:3;
«Краснодар» — «Факел» — 3:2;
«Ахмат» — «Спартак» — 1:2.

После двух матчей Российской Премьер-Лиги первое место благодаря разнице забитых и пропущенных мячей с шестью очками занимает санкт-петербургский «Зенит». По шесть очков также набрали «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо», они располагаются на второй, третьей и четвёртой строчках соответственно.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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