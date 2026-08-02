«Будем разбираться». Мусаев высказался после победы «Краснодара» над «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победы своей команды над «Факелом» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (3:2).

«Этот матч должен стать для нас уроком, что нужно играть все 90 минут. В РПЛ невозможно кого‑то обыграть, когда ты сконцентрирован не на 100%, недорабатываешь и недобегаешь.

Игра вроде бы была под нашим контролем, первый тайм был хорошего содержания. Начало второго тайма — плохо, много позволяли сопернику, потом пенальти, забили гол, было несколько 100-процентных моментов, особенно выход один на один у Батчи, а потом потеряли концентрацию, пропустили два мяча и допустили нервную концовку.

Надеюсь, что мы все сделаем правильные выводы. Надо было забивать четвёртый мяч, пятый, не давать никаких шансов сопернику, играть каждый матч «на ноль». При счёте 3:0 хотелось дать всем нашим футболистам поиграть. Будем сейчас разбираться, что пошло не так, но концовка была ужасной», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» без набранных очков располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).