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«Будем разбираться». Мусаев высказался после победы «Краснодара» над «Факелом»

«Будем разбираться». Мусаев высказался после победы «Краснодара» над «Факелом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победы своей команды над «Факелом» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (3:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'     3:0 Кривцов – 59'     3:1 Турищев – 85'     3:2 Сутормин – 88'    

«Этот матч должен стать для нас уроком, что нужно играть все 90 минут. В РПЛ невозможно кого‑то обыграть, когда ты сконцентрирован не на 100%, недорабатываешь и недобегаешь.

Игра вроде бы была под нашим контролем, первый тайм был хорошего содержания. Начало второго тайма — плохо, много позволяли сопернику, потом пенальти, забили гол, было несколько 100-процентных моментов, особенно выход один на один у Батчи, а потом потеряли концентрацию, пропустили два мяча и допустили нервную концовку.

Надеюсь, что мы все сделаем правильные выводы. Надо было забивать четвёртый мяч, пятый, не давать никаких шансов сопернику, играть каждый матч «на ноль». При счёте 3:0 хотелось дать всем нашим футболистам поиграть. Будем сейчас разбираться, что пошло не так, но концовка была ужасной», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» без набранных очков располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

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