Фото: фол Касинтуры, за который футболист «Ахмата» был удалён в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура локтем ударил капитана «Спартака» Романа Зобнина, за что получил красную карточку после вмешательства VAR в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. Игра проходит в эти минуты, счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фото: Кадр из трансляции
В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).
После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.