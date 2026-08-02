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Фото: фол Касинтуры, за который футболист «Ахмата» был удалён в матче со «Спартаком»

Фото: фол Касинтуры, за который футболист «Ахмата» был удалён в матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура локтем ударил капитана «Спартака» Романа Зобнина, за что получил красную карточку после вмешательства VAR в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. Игра проходит в эти минуты, счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на пятой строчке.

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