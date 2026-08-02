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AS назвал предполагаемую причину, по которой трансфер Диоманда в «Реал» затягивается

AS назвал предполагаемую причину, по которой трансфер Диоманда в «Реал» затягивается
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Переход вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда из немецкого «РБ Лейпциг» в испанский «Реал» до сих пор не объявлен официально из-за запутанной ситуации с представителями футболиста, сообщает AS.

По информации издания, агент Макс Градель, ранее представлявший интересы Диоманда, обвинил игрока в нарушении контракта. Испанский клуб работает над этим трансфером совместно с агентством Roc Nation, «сливочные» не знали о сложностях футболиста с представителями. Градель якобы направил жалобу в ФИФА: теперь трансфер может быть разрешён, отложен, либо заблокирован.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года.

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