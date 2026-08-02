Арбитр Федотов высказался о решении не давать пенальти «Спартаку» за момент с Литвиновым

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении не назначать пенальти в пользу «Спартака» после падения Руслана Литвинова в штрафной «Ахмата». В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов.

«Наступа на ахилл как такового не было, но был на край бутсы. Позиция у Фролова была открытая, он всё видел и посчитал, что Литвинов мог продолжить движение, но отказался от борьбы. Повлиял ли наступ на бутсу на игрока «Спартака» — вопрос. Это точно не повод для вмешательства VAR, здесь всё на усмотрение арбитра. А он, судя по всему, объяснил видеоассистентам, что для него это не фол. Если бы Фролов назначил 11-метровый, VAR бы тоже не вмешался. Кто-то посчитает, что это фол, — и будет прав. Кто-то посчитает, что это не 11-метровый, — и тоже будет прав. В моём понимании, данный контакт не повлиял на дальнейшее продвижение Литвинова. Но, опять же, это не 100-процентный момент, тут 50 на 50. Я поддержу арбитра, но если ЭСК посчитает иначе, то, скорее всего, тоже будут правы. Политика VAR изначально была именно в этом: решает арбитр в поле, и вмешиваться по любому поводу не надо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.