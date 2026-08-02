Арбитр Федотов отреагировал на удаление Касинтуры в матче «Спартака» с «Ахматом»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуры в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Хавбек грозненцев локтем ударил капитана «Спартака» Романа Зобнина, за что получил красную карточку после вмешательства VAR.

«Самостоятельно Фролов не мог принять этого решения, потому что смотрел на мяч, а игроки боролись правее. Ассистент смотрел за линией офсайда и тоже не мог подсказать. В движении Касинтуры присутствовала амплитуда, он попал предплечьем по голове Зобнина. Основания для удаления были, такие же моменты мы видели на чемпионате мира, поэтому не могу сказать, что арбитры ошиблись. За такое будет дисквалификация не больше чем на один матч: последствий тут не было, это просто агрессивное поведение — удар соперника рукой. Фролов смотрел эпизод долго, потому что искал 100-процентные доказательства. Единственным таким доказательством для него стал повтор из-за ворот, потому что там видно амплитуду. И также видно, что рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться от Зобнина, а не из-за того, что игрок падал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.