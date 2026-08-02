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Спортивный директор «Спартака» Кахигао оценил работу арбитра в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Спартака» Кахигао оценил работу арбитра в матче с «Ахматом»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил работу арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Какое ваше мнение насчёт пенальти?
— Я думаю, что мяч находился в движении. Это неправильное решение.

— Какое ваше мнение о работе арбитра?
— Я думаю, что было много ошибочных решений, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале встречи защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной, за что был назначен пенальти. Позже телеграм-канал «Спартака» отметил ошибочность этого решения, указав на то, что мяч не был введён в игру в тот момент.

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