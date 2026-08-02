Спортивный директор «Спартака» Кахигао оценил работу арбитра в матче с «Ахматом»
Поделиться
Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил работу арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
— Какое ваше мнение насчёт пенальти?
— Я думаю, что мяч находился в движении. Это неправильное решение.
— Какое ваше мнение о работе арбитра?
— Я думаю, что было много ошибочных решений, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в начале встречи защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной, за что был назначен пенальти. Позже телеграм-канал «Спартака» отметил ошибочность этого решения, указав на то, что мяч не был введён в игру в тот момент.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2026
-
23:27
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:29
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:20
-
21:17
-
21:15
-
21:09
-
21:09