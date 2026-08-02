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«Панатинаикос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Ливаю Гарсии — SDNA

«Панатинаикос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Ливаю Гарсии — SDNA
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия входит в сферу интересов греческого «Панатинаикоса», сообщает SDNA.

Афинский клуб приступил к работе над тем, чтобы заполучить Гарсию в свой состав. Главный тренер «Панатинаикоса» датчанин Якоб Неэструп лично заинтересован в футболисте, видя в нём игрока, который может принести пользу на нескольких позициях.

Футболист выступает за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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