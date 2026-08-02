Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Италии — La Gazzetta dello Sport

«Рома» хочет усилиться нападающим «Реала» и сборной Бразилии Эндриком. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «джаллоросси» следят за Эндриком уже на протяжении месяца. Речь идёт о возможной аренде с правом выкупа.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

По итогам прошлого сезона «Рома» заняла третье место в турнирной таблице Серии А.