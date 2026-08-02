15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Италии — La Gazzetta dello Sport

Нападающий «Реала» Эндрик может продолжить карьеру в Италии — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

«Рома» хочет усилиться нападающим «Реала» и сборной Бразилии Эндриком. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «джаллоросси» следят за Эндриком уже на протяжении месяца. Речь идёт о возможной аренде с правом выкупа.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

По итогам прошлого сезона «Рома» заняла третье место в турнирной таблице Серии А.

Материалы по теме
Президент «Лилля» отреагировал на информацию об интересе «Сити» и «Реала» к Буадди
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android