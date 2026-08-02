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«Приведите в порядок поле». Генич — после матча «Ахмат» — «Спартак»

«Приведите в порядок поле». Генич — после матча «Ахмат» — «Спартак»
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Российский комментатор Константин Генич критически высказался о состоянии газона в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Я не понимаю, что с полем в Грозном. Приведите в порядок поле. Во-первых, очень высокая трава. Не знаю, может, они специально под «Спартак» оставили. Как «Спартак» легко двигал мяч с «Родиной» и как сегодня тяжело эти передачи шли. Мне показалось, что поле чуть-чуть мешало и тем, и другим», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.

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