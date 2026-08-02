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Хуан Карлос Карседо отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Хуан Карлос Карседо отреагировал на пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1), а также отреагировал на пенальти в ворота своей команды. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Первый тайм не удалось провести так, как хотели. Старт неожиданный. Самое важное, что команда до перерыва сравняла. В перерыве поговорили, что важное сделали — сравняли. Во втором тайме продолжали двигать мяч. Было необходимо заставить соперника бегать.

Мы посмотрели эпизод с пенальти. Мяч был в движении. Видимо, арбитру показалось, что не остановился. Были ещё спорные эпизоды в матче. Например, эпизод с Литвиновым и пенальти возможным. Мы не должны быть зависимы от арбитров. Главное, что нам удалось добиться победы. Мы этому очень рады», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале встречи защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной, за что был назначен пенальти. Позже телеграм-канал «Спартака» отметил ошибочность этого решения, указав на то, что мяч не был введён в игру в тот момент.

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