Тренер «Спартака» Карседо рассказал, почему Жедсон не принял участия в матче с «Ахматом»
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Тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему полузащитник Жедсон Фернандеш не принял участия в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
«Жедсона мы взяли в эту поездку в Грозный, но он не тренировался полноценно на этой неделе. Только вчера тренировался полностью. Что касается Барко, то он получил сильный удар в конце первого тайма», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.
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