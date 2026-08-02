Тренер «Спартака» Карседо рассказал, почему Жедсон не принял участия в матче с «Ахматом»

Тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему полузащитник Жедсон Фернандеш не принял участия в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

«Жедсона мы взяли в эту поездку в Грозный, но он не тренировался полноценно на этой неделе. Только вчера тренировался полностью. Что касается Барко, то он получил сильный удар в конце первого тайма», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.