«Ну, не порти! Поражает это буквоедство». Шнякин — о пенальти в матче «Ахмат» — «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на пенальти в начале матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встречался со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. В начале матча защитник «Спартака» Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Мы же понимаем, что обычно так могут делать, когда тебя прессингуют. И ты такой: «Нет, нет. Я же не ввёл» и показываешь, что ставишь мяч. Либо когда ты время задерживаешь. Но это вторая минута! Ну, не порти! Меня поражает это буквоедство. Жуткий красавец шведский арбитр, который сказал в полуфинале Лиги чемпионов: «Я за такую ***** ставить не буду», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».