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Главный тренер «Ахмата» Черчесов: мы играли, как хотели, а моментов у «Спартака» не помню

Главный тренер «Ахмата» Черчесов: мы играли, как хотели, а моментов у «Спартака» не помню
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Эпизод с пенальти в начале матча не видел ни во время игры, ни в повторе.

— Быстрый гол сыграл злую шутку?
— Почему? Мы же не в ресторане, чтобы заказывать. У нас ничего не поменялось, выдерживали свой план на игру. У соперника, честно говоря, даже не помню реального момента. Только в перекладину попали в конце. Как хотели, так мы и играли, но те моменты, которые у нас были, до удара не довели. А соперник забил два гола с двух стандартов, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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