Главный тренер «Ахмата» Черчесов: мы играли, как хотели, а моментов у «Спартака» не помню

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

— Эпизод с пенальти в начале матча не видел ни во время игры, ни в повторе.

— Быстрый гол сыграл злую шутку?

— Почему? Мы же не в ресторане, чтобы заказывать. У нас ничего не поменялось, выдерживали свой план на игру. У соперника, честно говоря, даже не помню реального момента. Только в перекладину попали в конце. Как хотели, так мы и играли, но те моменты, которые у нас были, до удара не довели. А соперник забил два гола с двух стандартов, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.